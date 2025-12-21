CTE'nin Nsosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."
İBB davasında 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdür'ün çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddia edilmişti. Türker'in avukatları hem bu konu hem de tutukluluğun kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)