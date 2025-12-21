Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker\'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı
21.12.2025 01:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB davasında 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

CTE'nin Nsosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"İŞLEMLER TİTİZLİKLE UYGULANMAKTADIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."

NE OLMUŞTU?

İBB davasında 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdür'ün çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddia edilmişti. Türker'in avukatları hem bu konu hem de tutukluluğun kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, İstanbul, 23 Mart, Güncel, Medya, CTE, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 444R444 444R444:
    at at ufak Ata civcivler yesin başka bir şey bulamıyorsunuz da çıplak arama bahanesi 7 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet İfadeler kan dondurdu Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu
Manisa’da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi Manisa'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi
Bağcılar’da örnek davranış: Yerde buldukları 1,3 milyon liralık altını sahibine teslim ettiler Bağcılar'da örnek davranış: Yerde buldukları 1,3 milyon liralık altını sahibine teslim ettiler
Bodrum’da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Bursa’da kavşakta feci kaza 1 ağır yaralı Bursa'da kavşakta feci kaza! 1 ağır yaralı
İfadeye çağrılan Sadettin Saran’ı taşıyan uçak Türkiye’ye indi İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

08:14
Meteoroloji il il uyardı Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
08:02
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı Saran’a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu
06:19
Polisin “dur“ ihtarına uymadı Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti
Polisin "dur" ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti
02:39
Sadettin Saran’ın Çanakkale’deki villasının bekçisi gözaltına alındı
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı
22:36
Güllü’nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
21:06
Kendini böyle savundu İşte Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2025 08:24:31. #7.13#
SON DAKİKA: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.