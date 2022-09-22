CTE'den 'Mehmet Bozan' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika
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CTE'den 'Mehmet Bozan' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

22.09.2022 23:12
CTE'den 'Mehmet Bozan' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Ankara Keskin Cezaevi'nde hayatını kaybeden Mehmet Bozan'ın ölümüne ilişkin çıkan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, "Hükümlünün yaptığı başvuruların incelenmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Ankara Keskin Cezaevi'nde hayatını kaybeden Mehmet Bozan'ın ölümüne ilişkin çıkan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, "Hükümlünün yaptığı başvuruların incelenmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Hükümlünün vefatına ilişkin adli ve idari soruşturma derhal başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevinde yaşamını yitiren Mehmet Bozan'ın ölümüne ilişkin bazı basın- yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde; Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak barındırılan Mehmet Bozan'ın ceza infaz kurumuna alındığı, 09.04.2019 tarihli yapılan ilk muayenesinde; Tüberküloz (TBC) hastası olduğu, 08.04.2019 - 08.08.2022 tarihleri arasında toplam 32 defa rahatsızlıklarına istinaden kurum revir biriminde tetkik ve muayenelerin yapıldığı fakat hükümlünün tedavi olmayı reddettiği, 08.04.2019 - 08.08.2022 tarihleri arasında toplam 10 defa Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine rahatsızlıklarına istinaden sevkinin sağlandığı, gerekli tetkik ve muayenelerinin yaptırıldığı fakat hükümlünün tedavi olmayı reddettiği tespit edilmiştir. Bununla beraber; son olarak 20.05.2022 tarihinde adı geçenin rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek hastane yatışının yapıldığı, 09.06.2022 tarihinde adı geçenin tedaviyi reddetmesi üzerine taburcu edildiği anlaşılmıştır. Adı geçenin ceza infaz kurumu görevlileri tarafından darp edildiğine, kendisine hakaret ve tehdit edildiğine, dilekçelerinin işleme konulmadığına, sağlık sorunlarının çözülmediğine ilişkin dilekçelerine istinaden yapılan adli soruşturmalar neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği görülmektedir. Hükümlünün yaptığı başvuruların incelenmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan; adı geçenin 08.08.2022 tarihinde öğlen saatlerinde acil durum butonuna basması üzerine odasına gidildiği, odada kalmakta olan hükümlünün rahatsızlandığının anlaşıldığı, derhal kurum doktoru tarafından müdahale edildiği, ivedilikle 112 Acil Servisin çağrıldığı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hükümlünün hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi.Öte yandan, hükümlü Mehmet Bozan'ın vefatına ilişkin adli ve idari soruşturmanın derhal başlatıldığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Ankara, CTE, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CTE'den 'Mehmet Bozan' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika

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