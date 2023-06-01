Cübbeli Ahmet, erkek erkeğe tokalaşmayı tehlikeli buldu: Cinsel meyil duyar - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet, erkek erkeğe tokalaşmayı tehlikeli buldu: Cinsel meyil duyar

01.06.2023 21:27

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet, bu kez de iki erkeğin tokalaşmasıyla ilgili sözleriyle dikkat çekti. İki erkeğin tokalaşmasından cinsel meyil doğabileceğini söyleyen Cübbeli Ahmet, "Tokalaşmada tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar onunla da tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube kanalında yayınladığı 'Tokalaşma' videosuyla dikkat çekti. Cübbeli Ahmet, iki erkeğin birbiriyle selamlaşmak anlamında tokalaşmasını tehlikeli olarak yorumladı. Ünlü, iki erkekten birisinin tokalaşma sırasında cinsel meyil duyabileceğini söyledi.

Ünlü konu hakkında şunları söyledi:

"Bir sınıf var. Musâfaha ederler. Musâfaha derken, şimdiki tabirle tokalaşma. Ama tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar. Bu camide de olabilir, tekkede de olabilir, Mekke'de de olabilir, insan olan her yerde her şey olabilir.

"BAKTIN ŞÜPHELENDİN, ÇEK ELİNİ"

Sünnette vardır; o elini bırakmadan sen bırakmayacaksın. Baktın şüphelendin, çok aşırı bir samimiyet oldu yani. 10 sevap eksik olsun diyerek çek elini. 'Kaç sevaptan kurtul günahtan' lafını kitapta görmedim ama mantığıma uygun düşüyor"

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Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Son Dakika

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