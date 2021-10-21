Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Çocuklarınızı imam-hatiplere göndermeyin, düz ortaokul ve liselere gönderin, daha az hasarla çıkarlar" şeklindeki sözleriyle büyük tartışma yaratan Cübbeli Ahmet'ten yine ses getirecek bir çıkış geldi.

"YAŞASIN GÖRSÜN HAYATIN ZORLUKLARINI, ONDAN SONRA"

Yayınladığı son videoda 40 yaşının altındakilerin oy kullanmaması gerektiğini ifade eden Cübbeli, şu ifadeleri kullandı;

"Benim elimde olsa seçme ve seçilme hakkını da 40 yaşından sonraya veririm. Hayatta hiçbir tecrübe görmemiş, Y kuşağı, Z kuşağı, bilmem ne kuşağı, seçilme hakkı. Ne seçilmesi ya? 40'a kadar. Neden? Yaşasın görsün hayatın zorluklarını. Ondan sonra çoluk çocuğa karışsın, mükellef olsun, mesul olsun.

"DUYGUSALLIKLA, KARİZMAYLA OLMAZ"

Dünyanın kaç bucak olduğunu görsün, ondan sonra başına adam seçerken öyle hissiyatla, duygusallıkla, karizmayla, krizmayla olmaz. Ona göre memleketi ya batırır ya çıkarır bu işler, aklı başında olsun.

"ALLAH 40 YAŞINDAN EVVEL PEYGAMBERLİK VERMİYOR"

Allah günahsız kullarına 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz. Yani benim böyle bir görüşüm var."