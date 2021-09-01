Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan yeni göreve atananlara ziyaret - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni göreve atanan Çubuk İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Feyyaz Ayyılmaz'ı ziyaret etti.

Demirbaş, yaptığı açıklamada ziyaretlerde ilçedeki kurumlar arasında güzel bir diyalog ortamı oluşturulduğunu ifade etti.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına güzel hizmetlere imza atacaklarına inandığını aktaran Demirbaş, Koca ve Ayyılmaz'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.