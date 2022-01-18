Çubuk Kaymakamı ve Belediye Başkanından odalara ziyaret - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, genel kurularını tamamlayan esnaf odalarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Keleş ve Belediye Demirbaş, ziyaretlerinde, Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Raşit Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Harun Yazıcı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Tüm odalara yeni dönem için başarılar dileyen Demirbaş, esnafla çok güzel diyalog ve iletişime sahip olduklarını belirtti.

Odaların başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.