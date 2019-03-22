Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta Cumhur İttifakı'ndan "Sevgi Yürüyüşü"

Çubuk'ta Cumhur İttifakı'ndan "Sevgi Yürüyüşü"

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş'ın katılımıyla "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

Çubuk'ta Cumhur İttifakı'ndan
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş'ın katılımıyla "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

AK Parti ile MHP ilçe teşkilatlarının ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş ve partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nden başlayan yürüyüşe çok sayıda araçta eşlik etti. Sloganlar eşliğinde yürüyen grup, vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara, Ankara ve Çubuk için projelerin yer aldığı broşür, bayrak, flama, kaşkol, ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, günlük yaklaşık 15 kilometre yürüdüklerini, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine hiç kimseyi atlamadan toplumun tüm kesimiyle buluşmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"İlçede kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri çok iyi biliyorum. Sorunların çözümü konusunda yoğun bir çalışma sonrasında gerekli projeleri hazırladık. Yaptığımız yürüyüşlerde şahsıma ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhasaki'ye neden oy vermeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca ilçemizi ve Ankara'yı hareketlendirecek, başkentimize değer katacak projeleri anlatıyoruz. Yapılacak seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, milli birlik ve beraberliğimiz açısından önemli olduğunu gördüğümüzü herkese söylüyoruz. Ben, Cumhur İttifakı'nın adayıyım. Omuz omuza, yürek yüreğe 31 Mart'ta Çubuk'ta olduğu gibi Ankara Büyükşehir'de de yeniden bir destan yazacağız."

Çubuk'un her zaman devletinin, milletinin yanında olduğunu vurgulayan Demirbaş, Çubuk'un tarım, hayvancılık, tarıma dayalı sanayi ve turizmin merkezi olacağını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:11 Kaynak: AA

AK Parti, Ankara, Çubuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Başkent'te Kamyonu TIR'a Bağlayıp Çalan Hırsızlar Pes Dedirtti Anne, Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın Mesajlarını İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta Cumhur İttifakı'ndan "Sevgi Yürüyüşü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]