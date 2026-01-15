Çubuk'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Melikşah Mahallesi'nde N.B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapıldı.