Çubuk'ta hırsızlık zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Suçüstü yakalanan şüpheliler F.A. (24) ve S.Y. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan Çubuk Belediyesi Kurbantepe Sosyal Tesisleri'ne gelen zanlılar, kapı ve pencereleri sökmeye başladı.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde belediyeye ait sosyal tesisin kapı ve pencerelerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

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