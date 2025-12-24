Çubuk\'ta Kur\'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde 2025-2026 eğitim öğretim yılı Genç Seda Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Toplam 13 okulun katılım sağladığı yarışmaya Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında Demirtaş, Eranıl, Demirlenk ve Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayhan Gökmen birer konuşma yaptı.

Yarışmada, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Emre Deniz birinci, Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bilal Özcan ikinci ve Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes İpekdağ ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.