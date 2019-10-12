Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Çubuk'ta motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Çubuk'ta motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çubuk'ta motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası karşısında Tezcan Özdemir yönetimindeki 06 AOE 70 plakalı hafif ticari araç ile Eyüp Ensari Tekin idaresindeki 06 FV 8662 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosikletten düşerek yaralanan sürücü Tekin sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine: Kanını yerde bırakmayacağız Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da Yüz nakli operasyonu ile tanınan Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:18:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]