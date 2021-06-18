Çubuk'ta "park kütüphaneleri" oluşturuluyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması amacıyla belediye tarafından "park kütüphaneleri" kurulmaya başlandı.

Üniversiteli iki arkadaşın tavsiyesini değerlendiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla Çubukabad Parkı ve festival alanına "Park Kütüphanesi" kuruldu.

Belediye Başkanı Demirbaş, gelen talepler doğrultusunda park kütüphanenin yaygınlaştırılacağını belirterek, vatandaşlara bu hizmetten istifade etme çağrısında bulundu.

Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Merve Hastürk de salgın nedeniyle kütüphanelere gitme oranlarının düştüğünü ve insanların açık alanları tercih etmeye başladığını, bu nedenle de park kütüphanesi fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

Belediyenin ayaklı kütüphaneyi yaptığını, kitapların bir kısmını arkadaşıyla temin ettiğini bir kısmını da belediye başkanın hediye ettiğini aktaran Hastürk, "Kütüphanemiz 7/24 sürekli açık. Şu anda içerisinde 113 kitap var. İnsanlar istedikleri zaman kitapları alarak okuyabilirler ve okuduktan sonra geri yerlerine koyabilirler. İsteyen de buraya kitap bırakabilir." şeklinde konuştu.

İnsanlara faydalı olmak için bu projeyi başlattıklarını belirten Ayşe Hümeyra Mülayim ise asıl amaçlarının topluma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade etti.