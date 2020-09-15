Çubuk'ta şehit yakınları Türk Kızılay'a yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Türk Kızılay ekibine yapılan saldırıyı kınadı.

Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçtan yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendiğini hatırlatan Avan, hain saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevlinin ise yaralandığını belirtti.

Acılı yüreklerine bir kor daha düştüğünü kaydeden Avan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şehit sivil memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk milletine ve Türk Kızılay'a başsağlığı diliyoruz. Yaralı sivil görevlimize de acil şifalar diliyoruz. Yapılan bu hain saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına mertçe çıkamayan, tetikçiler, patronlarının emri ile masum insan ve silahsız hayır kuruluşlarını maalesef kalleşçe hedef almaktadırlar. Türk Kızılay Teşkilatına geçmiş olsun dileklerimizi belirtiyoruz. Acılarını paylaşıyor, onların acılarını kendi acımız olarak kabul ediyoruz. Başarılı çalışmaları içinde dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun."