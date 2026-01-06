Çubuk\'ta Sisli Havada İki Trafik Kazası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sis nedeniyle meydana gelen ilk kazada F.S. idaresindeki 35 BMA 69 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 06 BR 5445 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. ile araçta bulunan G.S. yaralandı. Kısa süre sonra aynı yolda meydana gelen ikinci kazada ise plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen üç araç çarpıştı. Bu kazada da 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazalar nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - ANKARA