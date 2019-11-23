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Çubuk'ta tiyatro gösterisi

6 saat önce

Çubuk ilçesinde "Tiyatro İzlemeyen Kalmasın" projesi kapsamında tiyatro gösterisi sunuldu.

Çubuk'ta tiyatro gösterisi, System.String[]

Çubuk ilçesinde "Tiyatro İzlemeyen Kalmasın" projesi kapsamında tiyatro gösterisi sunuldu.

Esenboğa Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim ve Kültür Derneğince yürütülen proje kapsamında tiyatro, gölge oyunu ve sihirbaz gösterisi sunuldu.

Programda çocuklara pamuklu şeker, elmalı şeker, kağıt helva ve balon dağıtıldı.

Dernek Başkanı Metin Ersöz, çocukların ara tatilde eğlenmeleri ve herkesin tiyatro izlemesi için çalıştıklarını söyledi.

Daha öncede benzer etkinlikler düzenlediklerini anlatan Ersöz, şöyle konuştu:

"Dernek olarak öğretmenlerimizin de desteğiyle çocuklarımızı tiyatro, gölge oyunu ve sihirbazlık gösterileri izlemelerini sağladık. Şamata Tiyatro ekibinin Bilge Dede isimli gösterisi çok güzeldi, öğrenciler çok etkilendi. İllüzyonist Gökhan Şanlı'nın renklendirdiği programda hayatlarında ilk defa tiyatro izleyen çocuklar doyasıya eğlendi."

Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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