Çubuk'ta Türk Kızılay bağışçılarına madalya ve plaket - Son Dakika

Çubuk'ta Türk Kızılay bağışçılarına madalya ve plaket
28.11.2020 14:17
Türk Kızılay'a 10 yıldır düzenli bağışta bulunan Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ile iş insanları Ramazan ve Mustafa Yavuz kardeşlere madalya ve plaket verildi.
Türk Kızılay'a 10 yıldır düzenli bağışta bulunan Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ile iş insanları Ramazan ve Mustafa Yavuz kardeşlere madalya ve plaket verildi.
Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, Yavuz kardeşlerin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki iş yerine ziyarette bulundu. Koç, burada Ramazan ve Mustafa Yavuz kardeşler ile Zeki Avan'a madalya ve plaket takdim etti.
Türk Kızılay'ın her zaman görev başında olduğunu ve muhtaçlara yardıma koştuğunu aktaran Koç, "Tüm bu yardımlar Ramazan Yavuz ve Mustafa Yavuz gibi iş insanlarımızın, Zeki Avan gibi dernek başkanlarımızın destekleriyle oluyor." dedi.
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