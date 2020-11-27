Çubuk'ta vezneler hafta sonu açık olacak - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ermesi dolayısıyla hafta sonu vezneleri açık tutacak.

Çubuk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Osman Bal, emlak, çevre temizlik, reklam ve vergi borçlarını ödemek isteyen vatandaşların, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 10.00 - 17.00 saatlerinde belediye hizmet binasındaki veznelerinden ödemelerini yapabileceklerini söyledi.

Vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için, ödemelerini son ödeme tarihinden önce yapmaları uyarısında bulunan Bal, şunları kaydetti:

"Vergi mükellefi vatandaşlarımız söz konusu vergilerini, veznelerimize nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi, (e-belediye.cubuk.bel.tr) internet adresi üzerinden de kayıt olmaya gerek kalmadan ödemelerini yapabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak vergi ödemeleri, yasa gereği gecikme zammı ile birlikte tahsil ediliyor. Vergi mükelleflerinin, gecikme zammı ile karşı karşıya kalmaması için çevre temizlik, emlak ve ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerini belirtilen tarihler içerisinde yapması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ödeme esnasında hijyen kurallarına, maske ve sosyal mesafeye, dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz."