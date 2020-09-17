Çubuk'tan kum fırtınasından olumsuz etkilenen Polatlı'ya destek - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kum fırtınasından olumsuz etkilenen bölgelere yardım ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kum fırtınasından olumsuz etkilenen bölgelere bir tır dolusu su gönderildi.

Çubuk'tan Polatlı'ya gönül köprüsü kuruldu

Polatlı'da gerçekleşen ve tüm Ankara'yı etkisi altına alan kum fırtınasından olumsuz etkilenen bölgelerde, Çubuk Belediyesi vatandaşların yardımına koştu. Özellikle mevsimlik işçilerin yaşadığı bölgelere içme suyu desteği sağlandı. İçme suyuna işçiler büyük ilgi gösterdi.

İlçelerine yapılan yardımlardan dolayı teşekkür eden AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, AA muhabirine, kum fırtınasının hemen arkasından tama bir kardeşlik ve dayanışma örneğini bizzat yaşadıklarını söyledi.

AK Parti'li belediyelerin adeta yardım konusunda birbirleriyle yarıştığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Ankara'daki belediyelerimizin her gün birisi bize yardımda bulundu. Bugün de Çubuk Belediyemiz su yardımında bulundu. Yemektir, erzaktır, çocuk kıyafetidir her türlü yardımı biz 4 gündür aralıksız bölgeye dağıtıyoruz. Ben bu anlamda Çubuk Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a çok teşekkür ediyorum."

Başkan Demirbaş ise kum fırtınasından olumsuz etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Kum fırtınasından en çok Polatlı ilçemiz etkilendi. Biz de Ankara'daki diğer belediyelerimiz gibi Polatlı'daki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Her belediyemiz bir ihtiyacı gidermeye çalıştı. Bizde özellikle mevsimlik işçilerin yaşadığı bölgelerde en temel ihtiyaç olan su konusunda yardımcı olduk. Gün birlik olma günüdür." diye konuştu.