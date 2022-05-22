Çubuk'ta "yağmur duası" yapıldı - Son Dakika
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Çubuk'ta "yağmur duası" yapıldı

22.05.2022 17:52

Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde yağmur duası yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde yağmur duası yapıldı.

Çubuk'a bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki turşu üreticileri, Çubuk Çayı Vadisi'nde bulunan Karaköprü mevkisinde kılınan namaz ve okunan duaların ardından yağmur duası yaptı.

Mahalle Muhtarı Abdullah Esre, mahallelerinin geçim kaynağının salatalık yetiştiriciliği ve turşu üreticiliği olduğunu belirterek, bu yıl yağmurun yeteri kadar yağmadığı için ürün almakta zorlanacaklarını söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise yağmur duasını eda etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Allah dualarımızı kabul etsin. İnşallah hayırlı yağmurlar yağar ve ürünlerimiz bereketlenir." dedi.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde Hırkatepe, Dereli, Kırşeyler, Kuyucak mahallelerinde yağmur duası yapıldı.

Hırkatepe Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal, yağmur duası geleneğinin asırlardır sürdüğünü söyledi.

Kuyucak Mahallesi Muhtarı Alaettin Bayındır da "dedenin doruğu" adlı tepeye çıkarak yağmur duasında bulunduklarını ve şükür namazı kıldıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da köylerdeki yağmur dualarına katılmaya çalıştıklarını söyledi.

Çubuk'ta yağmur duası yapıldı
Çubuk'ta yağmur duası yapıldı
Çubuk'ta yağmur duası yapıldı
Çubuk'ta yağmur duası yapıldı

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Kaynak: AA

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