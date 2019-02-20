Cudi Dağı'nda Teröristlere Ait Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi
44 dakika önce
Şırnak'ta Cudi Dağı Kösreli köyü kırsalında başlatılan operasyonda teröristler tarafından kullanılan bir mağarada yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şırnak
'ta Cudi
Dağı Kösreli
köyü kırsalında başlatılan operasyonda teröristler tarafından kullanılan bir mağarada yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, "Silopi
ilçesi Cudi Dağı Kösreli köyü kırsalında, Şırnak İl Jandarma
Komutanlığı birlikleri tarafından "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit İnan 2019-1" operasyonunda, yapılan arazi arama taramalarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet mağara ve 1 adet yaşam alanı tespit edildi. Tespit edilen mağara ve yaşam alanı ile operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, 13 adet 12 kg'lık mutfak tüpü, 60 adet boş Bixi kovanı, 25 adet büyük pil (EYP yapımında kullanılan), 25 metre kablo, 4 adet hücum yeleği, 3 çift mekap ayakkabı, 1 adet uyku tulumu, 1 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 1 adet tabanca kılıfı, 2 adet met, 1 adet not defteri, 1 adet kol saati ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde arama tarama operasyonları devam ediyor.
(Melih Yiğit/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:11 Kaynak: İHA
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