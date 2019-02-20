Son Dakika Haberleri: Cudi Dağı'nda Teröristlerin Kullandığı 2 Sığınak İmha Edildi

Cudi Dağı'nda Teröristlerin Kullandığı 2 Sığınak İmha Edildi

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Cudi Dağı'nda Teröristlerin Kullandığı 2 Sığınak İmha Edildi, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Silopi ilçesindeki Kösreli köyü bölgesinde bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince bugün düzenlenen operasyonlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu. Sığınakta arama yapan güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 13 tüp, 60 boş Bixi kovanı, el yapımı patlayıcıda kullanılan 25 pil, 25 metre kablo, 4 adet hücum yeleği, 3 çift ayakkabı, uyku tulumu, sırt çantası, 2 şemsiye, kol saati ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi. Teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hele getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi. 

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:55 Kaynak: DHA

PKK, Silopi, Cudi, Güncel
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