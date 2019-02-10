Cudi Mahallesi'nde Yapılan Taziyeevi Hizmete Girdi
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından Cudi Mahallesi'nde yapılan taziyeevi hizmete girdi.
Şırnak
'ın Cizre
İlçe Belediyesi tarafından Cudi
Mahallesi'nde yapılan taziyeevi hizmete girdi.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan
, vatandaşların talebi doğrultusunda Cudi Mahallesi'nde taziyeevi yapılması talimatını verdi. Kısa sürede yapılan çalışmaların ardından taziyeevi tamamlandı. Cizre Kaymakamı Arıcan, Cudi Mahallesi'nde tamamlanan taziyeevinin açılışını gerçekleştirdi. Kaymakam Arıcan, taziyeevi açılışı sonrası Cudi Mahallesi'nde yapılan kilit parke çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kaymakam Arıcan, taziyeevinin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:03 Kaynak: İHA
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