Son Dakika Haberleri: Cudi Mahallesi'nde Yapılan Taziyeevi Hizmete Girdi

Cudi Mahallesi'nde Yapılan Taziyeevi Hizmete Girdi

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından Cudi Mahallesi'nde yapılan taziyeevi hizmete girdi.

Cudi Mahallesi'nde Yapılan Taziyeevi Hizmete Girdi, System.String[]
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından Cudi Mahallesi'nde yapılan taziyeevi hizmete girdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, vatandaşların talebi doğrultusunda Cudi Mahallesi'nde taziyeevi yapılması talimatını verdi. Kısa sürede yapılan çalışmaların ardından taziyeevi tamamlandı. Cizre Kaymakamı Arıcan, Cudi Mahallesi'nde tamamlanan taziyeevinin açılışını gerçekleştirdi. Kaymakam Arıcan, taziyeevi açılışı sonrası Cudi Mahallesi'nde yapılan kilit parke çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kaymakam Arıcan, taziyeevinin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, Cudi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansızlar Kedinin Göz Kapaklarını Yakıp Boş Araziye Attı! Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kendisine Olumsuz Yorum Yapan Takipçisine Küfür Etti

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:13:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cudi Mahallesi'nde Yapılan Taziyeevi Hizmete Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]