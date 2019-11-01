Son Dakika Haberleri: Çukur'un İdris Babası'ndan dizideki şiddet eleştirisine yanıt
Son Dakika Magazin Çukur'un İdris Babası'ndan dizideki şiddet eleştirisine yanıt

Çukur'un İdris Babası'ndan dizideki şiddet eleştirisine yanıt

6 saat önce

Çukur Dizi'sinin İdris Babası Ercan Kesal, diziye yapılan şiddet eleştirilerine ilişkin, "Çukur'daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum" dedi.

Çukur'un İdris Babası'ndan dizideki şiddet eleştirisine yanıt, System.String[]

Çukur Dizi'sinin İdris Babası Ercan Kesal, diziye yapılan şiddet eleştirilerine ilişkin, "Çukur'daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Çukur Dizisi'nde 'İdris Baba' olarak rol alan Ercan Kesal, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda sinemaseverlerle bir araya geldi. Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Köksal, İstanbul'da düzenlenen 54.'üncü ve 55'inci 'Ulusal Yarışma'nın iki yıl boyunca Antalyalılardan çalındığını söyledi.


Yaklaşık bir saat süren söyleşide, katılımcıların sorularını da yanıtlayan Kesal, Çukur dizisinin aldığı şiddet eleştirilerine ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:


"Çukur dizisinden önce de televizyon dünyasında diziler vardı. Çukur, 'kötü bir şey yapıyor, ondan önce de kötü bir şey yapılıyordu' diye söylemiyorum. Çukur'un bu kadar konuşuluyor olması, zaten çok seyredilmesinden kaynaklanıyor. Çukur'daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum. Vallahi masum. Zaten öyle bir mahalle yok. Günde 8-10 adamın öldürüldüğü mahalle olabilir mi? Böyle bir şey yok. Buradan yola çıkıp Çukur'un eleştirilmesi çok anlamsız geliyor". - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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