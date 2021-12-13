Çukurca'da 17 doktorun görev yaptığı hastane Iraklı hastalara da şifa dağıtıyor - Son Dakika

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Tam dişimize göre kura

Eşinin pideciyle kaçtığını öğrendikten sonra intihar eden kocayla ilgili kahreden detaylar

Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesi'nden görev yapan 17 doktor ve 103 personel, ilçe sakinlerinin yanı sıra il merkezi ve Irak'tan gelen hastalara da sağlık hizmeti veriyor.

Çukurca Devlet Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Aybala Toptan, AA muhabirine, hastanede bir ayda 29 ameliyat gerçekleştirdiklerini, bunun 10'unu kendisinin yaptığını anlattı.

Çukurca'da protez ameliyatının dahi yapıldığını dile getiren Toptan, "21 aylık çocuğum var onunla burada çok mutluyum. Buraya gelecek meslektaşlarım gönül rahatıyla gelebilir. Hastanemize şifa bulmak için Irak ve çevre illerden hastalar gelmekte" dedi.

Ortopedi Uzmanı Dr. Ertan Göçer de ilçede birçok diz protezi ameliyatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Tankut Uzun ise bölge insanına yaklaşık 2 aydır sağlık hizmeti verdiğini ifade ederek, "İlçe sakinleriyle çok güzel günlerimiz geçti. Geldiğimizden beri örnek verecek olursak sadece bu ayda 6 ameliyat yaptık şükürler olsun hem sonuçlarımız yüzümüz güldürücü oldum hem hastalarımız mutlu oldu." diye konuştu.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Gökselin Beleli Yaşar da günlük yaklaşık 60 hasta başvuruyu aldıklarını kaydederek, mümkün oldukça tedavilerini ilçede tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.