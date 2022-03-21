Çukurca'da Nevruz Bayramı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çukurca'da Nevruz Bayramı Kutlandı

21.03.2022 19:41

Çukurca ilçesinde de kaymakamlık ve belediyenin, Cumhuriyet Mahalesi'ndeki Saran Spor Salonu bahçesinde düzenlediği etkinlikte, nevruz ateşini Kaymakam Hasan Kurt yaktı.

Çukurca ilçesinde de kaymakamlık ve belediyenin, Cumhuriyet Mahalesi'ndeki Saran Spor Salonu bahçesinde düzenlediği etkinlikte, nevruz ateşini Kaymakam Hasan Kurt yaktı. Demirin dövülmesinden sonra salonda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Kurt, vatandaşların bayramını Türkçe ve Kürtçe kutladı.

Ardından kaşıkla yumurta taşıma, çuval ve halat yarışmaları ile yumurta tokuşturma oyunu oynanan etkinlikte, katılımcılar Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Programa, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Hasan Parlak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Çukurca'da Nevruz Bayramı Kutlandı
Çukurca'da Nevruz Bayramı Kutlandı
Çukurca'da Nevruz Bayramı Kutlandı

YORUMLAR
500
İslahiye'de öğrenciler fidan dikti İslahiye'de öğrenciler fidan dikti

Hasan Kurt, Cumhuriyet, Hisarcık, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurca'da Nevruz Bayramı Kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:47:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurca'da Nevruz Bayramı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement