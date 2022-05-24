Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı

24.05.2022 17:09

Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çukura düşen köpek, kepçeyle kurtarıldı.

Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çukura düşen köpek, kepçeyle kurtarıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan alt yapı çukurunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çukura bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, köpeği kendi imkanlarıyla kurtarma çalışsa da çukurun çok fazla derin olması sebebiyle vatandaşlar başarılı olamadı. Daha sonra olay yeri yakınlarında bulunan bir iş makinası çağrıldı. İş makinasının kepçesine binen bir vatandaş, çukura indi. Çukurdaki köpeği alan vatandaş, kepçeyle yukarı çekilerek çukurdaki köpeğin kurtarılması sağlanmış oldu.

Kepçe operatörü ve vatandaşlar büyük takdir toplarken, kurtarılan köpek ise doğaya salındı.

Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı
Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı
Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı
Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı
Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı
Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı

YORUMLAR
500
Çukura düşen köpeği vatandaş kurtardı Çukura düşen köpeği vatandaş kurtardı Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:31:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement