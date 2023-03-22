Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi! Son anda püskürtüldü - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi! Son anda püskürtüldü

22.03.2023 10:51

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e düzenlenmek istenen suikast girişiminin son anda engellendi. Şüpheli saldırı hazırlığındayken yakalanırken, yaşananlara tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Alçak suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Vahim olayın aydınlatılmasını ve hukuk önünde sorumluların hesap vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Y.C.A. adlı şahıs, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişiminde bulundu. Y.C.A., belediye önünde silahına mermi verilmiş vaziyette Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

POLİSLER SONER ÇETİN'İ BİLGİLENDİRDİ

İmar rantı ve yolsuzluklara karşı çıkışıyla bilinen Soner Çetin'in polis tarafından durumdan haberdar edildiği öğrenildi. Suikast girişiminin gerekçesinin açığa çıkması için emniyet soruşturmasının sonucu bekleniyor.

"HALKIN BELEDİYELERİ KORKUTULAMAZ"

Suikast girişimiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Halkın belediyelerini korkutamaz, yıldıramaz, bir adım geri attıramazsınız. Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin'e yönelik alçak suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Vahim olayın aydınlatılmasını ve hukuk önünde sorumluların hesap vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi

"HİÇ BİR GÜÇ BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK"

CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay ise, "Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarının Türkiyesi'ni inşa etmede rol alan tüm yoldaşlarımızla yürümeye devam edeceğiz. Hiç bir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Saygılarımızla" açıklamasında bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi
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Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi! Son anda püskürtüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi! Son anda püskürtüldü - Son Dakika
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