Bu yıl 12.'si düzenlenen Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı. 30 farklı ülkeden mobilya sektörü temsilcisinin de yer alacağı fuarın son 5 yılın ihracat rekorunu kırması bekleniyor.



Klasik mobilya iskeleti üretiminde üst sıralarda yer alan Çukurova Bölgesi, modern ve avangart mobilya ile de sektörde adından sıkça söz ettiriyor. Son 5 yılda gösterdiği hızlı yükseliş ile mobilya sektörünün başlıca tercih ettiği fuarlardan biri haline gelen TÜYAP Adana Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, bu yıl yüzde 100 doluluk oranı ile açılarak kendi sahasında önemli bir rekora imza attı.



30 ülkeden 200 kişilik yurt dışı alım heyetinin ağırlanacağı fuarda, Çukurova Bölgesi'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerden de fuara ziyaretçi akını yaşanacak. Fuarda, 83 katılımcı firma ve 2020 mobilya trendleri görücüye çıkıyor.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, ülkemizin ihraç kalemlerinin başında mobilya sektörünün geldiğini belirterek, Adana'nın ülke ihracatına mobilya sektöründeki katkısının 28 milyon 641 bin dolar olduğunu belirtti. Demirtaş, "Belirttiğim bu rakamları daha yukarılara çıkarmak için geride bıraktığımız on bir yılda olduğu gibi bu yıl da sektörün önde gelen temsilcileri, fuarımızda bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıl 18 ülkeden 150 kişilik alım heyetini ağırladığımız fuarda, yaklaşık 3 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını, bunun ülkemiz ve bölgemiz için fevkalade önemli bir katma değer olduğunu vurgulamakta yarar görüyorum" dedi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, kardeşinin ve ağabeyinin mobilya sektöründe olduğunu hatırlatarak, eskiden Adanalı vatandaşların mobilya almak için Ankara'ya, İnegöl'e ve daha iyi ekonomik durumda olanların da İstanbul'a kadar gittiğini anlattı. Karalar, "Mobilya sektörümüz artık o kadar kaliteli ve güzel ürünler üretmeye başladı ki artık oralara gitmeye ihtiyaç kalmadı" dedi.



Konuşmaların ardından 12. TÜYAP Adana Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.



Fuara, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Yücel Bayram, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye Ağaç İşleri Federasyon Başkanı Ali Rıza Ercan, Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, MOSİAD Başkanı Rüştü Erikçi, ASO Meclis Üyesi Ahmet Güldiker, kaymakamlar, belediye başkanları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. - ADANA