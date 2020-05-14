Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasının ardından 20 yaş altındakilerin ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 2000 doğumlu olduğu için yasağa takılan Aleyna Tilki, Cuma günü belirli saatlerde dışarı çıkabilecek olmasına rağmen, geçtiğimiz Salı günü kendisini dışarı attı.

HEM YASAĞI DELDİ HEM DE MASKE TAKMADI

Milliyet'te yer alan habere göre: 28 Mart 2000 doğumlu olan Aleyna Tilki, sokağa çıkma yasağını delerek otomobile ile Bebek'te görüntülendi. Aracın arka koltuğunda oturan Aleyna, zorunlu olmasına rağmen maske bile takmadı. Genç popçunun aracını kullanan kadın arkadaşı da maske takmadı.

Salgından dolayı sokağa çıkması yasaklanan vatandaşların belirli saatlerde kontrollü şekilde sokağa çıkmalarına izin verildi. 15-20 yaş grubundaki gençlerin ise 15 Mayıs saat 13.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkmasına izin verildi. Ancak Aleyna Tilki, 15 Mayıs'ı bekleyemedi.