Cuma namazı öncesinde camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
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Cuma namazı öncesinde camiler dezenfekte edildi

6 saat önce

Büyükçekmece'deki camiler cuma namazı öncesinde korona virüsüne tedbir amaçlı olarak dezenfekte edildi.

Cuma namazı öncesinde camiler dezenfekte edildi, System.String[]

Büyükçekmece'deki camiler cuma namazı öncesinde korona virüsüne tedbir amaçlı olarak dezenfekte edildi.


Korona virüsü salgınına karşı tedbirlerini yoğunlaştıran Büyükçekmece Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı mekanlar, ibadethaneler ve toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.


Camiler tek tek dezenfekte edildi


Cuma öncesinde camilerde yaşanan yoğunluğu göz önünde bulunduran belediye, ilçedeki camilerde dezenfekte uygulaması gerçekleştirdi. Dizdariye Merkez Camii, İmaret Camii, Yeşiltepe Camii, Beykent Camii, Mimarsinan Merkez Camii, Güzelce Merkez Camii, Kumburgaz Merkez Camii, Kamiloba Merkez Camii, Celaliye Merkez Camii, Tepecik Saray Camii ve Aksa Camii belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.


"Virüse karşı koruyucu tedbirler almamız lazım"


Korona virüsünün tüm dünyayı etkilediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar bu alanda önemli bir mücadele yürütüyorlar. Halkımızın yoğun şekilde kullandığı büyük camiler, kütüphaneler, sosyal tesislerimiz, belediye binaları ve belediyenin yoğun şekilde kullanılan salonlarını Sağlık Bakanlığı'nca tescil edilmiş ve bu işe en uygun olan dezenfektasyon malzemeleri ile dezenfekte etmeye başladık. Vatandaşın yoğun şekilde kullanmış olduğu yerleri dezenfekte etmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilinçlenmek ve doğru zamanda doğru iş yapmak zorundayız. Virüse karşı koruyucu tedbirler almamız lazım şimdi biz de onu yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
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