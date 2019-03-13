Cumhur İttifakı, Egemen Güçlere Karşı Bir Birlikteliktir"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Cumhur İttifakı, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan egemen güçlere karşı bir birlikteliktir, bir seçim için 'biraz daha fazla oy alalım' diye kurulmuş bir ittifak değildir.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Cumhur İttifakı, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan egemen güçlere karşı bir birlikteliktir, bir seçim için 'biraz daha fazla oy alalım' diye kurulmuş bir ittifak değildir." dedi.



Erdoğan, MHP'den yeniden aday gösterilen Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın seçim ofisini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Adana'da Cumhur İttifakı olarak çok güzel bir birliktelik süreci geçirildiğini söyledi.



Bu yerel seçimde bir mesaj gönderilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Karşıdaki ittifakın bir pazarlık ittifakı olduğunu, üst akıl tarafından bir araya getirilmiş bir ittifak olduğunu, başka türlü planların neticesinde ortaya çıkan bir ittifak olduğunu biliyoruz. Bir taraftan terör örgütünün yönlendirdiği, sırtını terör örgütüne yaslamış bir parti. Bir tarafta Atatürk'ün partisi olma iddiasında olan bir parti. Bir tarafta maalesef milliyetçi muhafazakar olduğunu iddia eden bir parti. Bir tarafta başka küçük irili ufaklı, Türkiye'nin en marjinal partisinden öbürüne bir araya gelmişler. Tek hedefleri, 'acaba Türkiye'de iktidara nasıl zarar verebiliriz, nasıl Türkiye'deki iktidarı zayıflatabiliriz'. Cumhur İttifakı, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan egemen güçlere karşı bir birlikteliktir, bir seçim için 'biraz daha fazla oy alalım' diye kurulmuş bir ittifak değildir."



"Bu seçimin sonuçları çok mühim"



Yerel seçimde şehircilik, projeler ve adayların belediyecilik karnesinin konuşulması gerektiğini aktaran Erdoğan, "Hem Türkiye'nin düşmanlarını sevindirmemek, namerdi sevindirmemek, Türkiye'nin düşmanlarının yüzünü güldürmemek için bu seçimdeki çalışma, bu seçimin sonuçları çok mühim. Belediyecilik konuşacak olursak Türkiye'de zaten CHP'nin elinin değdiği yerde çöp, yolsuzluk, skandal olur." ifadesini kullandı.



Erdoğan, Cumhur İttifakı adaylarının desteklenmesini isteyerek, "Türkiye düşmanlarını sevindirecek bir sonuç güzel olmaz." dedi.



Konuşmasının ardından partililerle fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin seçim ofisini de ziyaret etti.



Erdoğan, buradan Adana Valiliğine geçerek Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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