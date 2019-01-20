Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Hassasiyetlerini Gözeteceğiz"

Cumhur İttifakı'nın Hassasiyetlerini Gözeteceğiz"

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, "31 Mart yerel seçimlerini, bileşeni olduğumuz Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yöneteceğiz.

Cumhur İttifakı'nın Hassasiyetlerini Gözeteceğiz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, "31 Mart yerel seçimlerini, bileşeni olduğumuz Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yöneteceğiz." dedi.

Karacan, ülke genelinde 7 bölgede düzenlenen "Bölge Toplantıları" kapsamında, bir restoranda partililerle bir araya geldi.

Partisinin bölge, il ve ilçe temsilcileriyle buluşan Karacan, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "31 Mart yerel seçimlerini, bileşeni olduğumuz Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yöneteceğiz." ifadesini kullandı.

Karacan, bazı il ve ilçelerde partisinin kendi adaylarıyla seçime gireceğini belirterek, "Büyükşehirlerde eğer adayımız güçlü değilse aday göstermeyeceğiz. HDP'nin kazanma ihtimali olan illerde eğer kendi adayımız güçlü değilse HDP'nin karşısında kazanma ihtimali olan en güçlü partiyi destekleyeceğiz." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Karacan, " Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bölgede emperyalistlerin ve batılı güçlerin hesaplarını ciddi manada bozmuştur. Bu operasyonlarda olduğu gibi Türkiye gerekli güvenlik tedbirlerini almaya devam edecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Politika
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