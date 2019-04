Cumhur İttifakı Partileri Arasında Belediye Başkanlığı Devir Teslim Töreni

ISPARTA (İHA) – AK Parti 'den Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen MHP 'li Başkan Yusuf Ziya Günaydın 'dan görevi devraldı.Isparta'nın yeni Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mazbatasını aldıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı'na Çelenk sunarak Isparta Belediyesi'ndeki devir teslim törenine katıldı. Devir teslim töreninde önceki Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram, önceki dönem önceki dönem belediye meclis üyeleri ile MHP'liler de yer aldı.Çelenk sunumu sonrasında Mimar Sinan Caddesi üzerinden Isparta Belediyesi'ne yürüyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz , İl Başkanı Osman Zabun , partililer ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i, belediye önünde Isparta Belediyesi Mehteran Takımı karşıladı."Görevimizin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz"Belediye önünde halka hitap eden Başkan Şükrü Başdeğirmen, " Yağmurlu bir havada, buraya kadar gelip, bu ulvi göreve başladığımız an yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun. Almış olduğumuz görevin, ne kadar önemli, ne kadar kutlu, ne kadar da ulvi olduğunu bilerek buradayız. Bizler, şehrimize hizmet edebilmek için bu yarışın içerisine girdik. Bu yarışa yüce rabbim, bu şehrimize bizlerin hayırlı hizmet edebilmesi için hep dualarımız bu yöndeydi, bizlere bu görevi tevdi etti. Bunların ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bizlerin vatandaşımıza, burada yaşayan tüm insanlarımızla beraber, hep beraber bir aile ortamında hizmet ederek, o ihtiyacı olan, yapılması gereken her türlü Isparta hizmetini de layıkıyla yapabileceğimiz inancındayız. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, düzenimizi daim eylesin inşallah" dedi."Sizlerle beraber hizmet yapmak istiyoruz""Isparta Belediye Başkanı olarak, az önce mazbatamızı aldık ve bugün sizlerle beraber buraya kadar geldik" diyen Başdeğirmen, "Bundan sonra da, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de, bu yağmurda yürüyerek geldiğimiz gibi hep beraber o 5 yıla ulaşmayı, koşmayı yüce rabbim bizlere nasip eylesin. Burada, çocuğumuzdan yaşlımıza, gencimizden öğrencimize, kadınlarımızla erkeğimizle ve engellilerimizle hep beraber, neler gerekiyorsa, hangi hizmetlere ihtiyaç varsa, biz bunları sizlerle beraber yapmak istiyoruz" diye konuştu.Başdeğirmen, "Birazdan Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın'dan görev devralacağız. Kendisi yukarıda. Buradan da nazik davranışı için kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar memleketimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi."Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun, Allah mübarek eylesin"Başkan Başdeğirmen, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak Isparta ve Türkiye için hizmet yapmak istediklerini söyledi. Başdeğirmen, "Bizler de ekibimizle beraber, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, belediye personelimizle hep beraber, buradaki tüm vatandaşlarımızla, onların da istediği şekilde, şehrimizi bir adım daha ileri götürmek istiyoruz. Tabii ki buradaki amacımız, şehrimizin bir adım ileri gitmesi ile ülkemizin de bir adım daha ileri gitmesidir. Bizler, Isparta Belediyesi olarak tek başımıza değiliz, 81 il içerisinde olan, 784 bin kilometrekare olan o vatanımızın içerisinde hep beraberiz. Sadece Isparta değil, biz ülkemiz için de burada elimizden gelen ne gerekiyorsa, ülkemize karşı olanlara hep beraber karşıyız, ülkemizin yanında olanların her zaman yanındayız. Ülkemizin daha ileri gidebilmesi için sizlerle beraber, bu mücadeleyi ve müdafaayı yaparak en iyi yere ulaşmak hepimizin hedefidir. Sizlerle hep beraber, bu memleketimizin ihtiyaçlarını görerek, sizlerden aldığımız eksik bilgiler neyse, onları görerek yapmak istiyoruz. Şimdi belediyemize geldik, inşallah içeriye girebildiğimiz kadar vatandaşla girerek, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek, sağ ayağımız ile içeri girerek, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün hepimize hayırlı ve uğurlu olsun, Allah mübarek eylesin, yüce rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi.Konuşmaların ardından yeni Başkan Başdeğirmen, önceki Başkan Yusuf Ziya Günaydın'dan makam odasında görevi devralarak, hediye takdiminde bulundular. Devir teslim töreni, birlik ve beraberlik içinde son bulurken, yeni başkan önceki başkanı belediye binası önüne kadar uğurladı. Önceki Başkan Günaydın, daha sonra beraberindekilerle birlikte Mimar Sinan Caddesi üzerinden MHP İl Başkanlığı'na kadar yaya olarak gitti. - ISPARTA