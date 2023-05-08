Kılıçdaroğlu Adana'dan meydan okudu: İster beşli çete olun ister elli beşli, kim soyduysa hepsinin hesabını soracağım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adana'da miting düzenledi. Kılıçdaroğlu'na, Adana Mitinginde; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ev sahibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etti.

"O PARALARIN TAMAMINI GETİRECEĞİM"

Kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesini istemeyen iki aktörün bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağını belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Beni istemeyen iki temel aktör var. Bunlardan birisi beşli çeteler. Aman ha ne olursun Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmasın. Olursa bizim halimiz perişan olacak. Söylüyorum… İster beşli çete olun ister elli beşli çete olun, kim soyduysa, kim kul hakkı yediyse hepsinin hesabını soracağım ve o paraların tamamını getireceğim. Gidecekler beyefendiler Amerika'da Manhattan'da gökdelen yapacaklar, Muhammed Ali Clay'ın çiftliğini satın alacaklar, Londra'da villalar yapacaklar Bay Kemal bunu seyredecek… Yerler mi? Yemezler. Hepsini son sentine kadar getireceğim. Ben sırtımı asla oraya dayamadım ki. Benim güvendiğim halk var. Namuslu insanları var.

"UYUŞTURUCU BARONLARININ KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM"

İkinci grup uyuşturucu baronları… Size söz veriyorum o uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım kökünü. Bizime evlatlarımızı zehirleyen o uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. O konuda da endişe etmeyin. Birlikte beraber yapacağız.

"BİR KURUŞ ALMADAN DEPREMZEDELERİN EVLERİNİ TESLİM EDECEĞİM"

Depremzede kardeşlerime söz verdim. Onlar zaten vergilerini ödüyorlar. Her türlü imkanları sağladılar. Evleri, dükkanları, ahırları yıkıldı. Söz verdim, bütün evlerinizi, işyerlerini, ahırlarınızı depreme dayanıklı yeniden inşa edeceğim ve bir kuruş para almayacağım. Çünkü o insanların hiçbir kabahati yok. Onlar 23 belgede 43 imzayı gördüler, binalar depreme dayanıklı diye satışına izin verdiler. O da gitti tapuda tek imza aldı ve dairesini satın aldı. Dolayısıyla sorumlu varsa; o binaların hakkını, hukukunu teslim etmeyen yani binaları depreme dirençli, dayanıklı halde yapmayanlardır. O nedenle onların hakkını teslim edeceğim. Bir kuruş almadan binalarını, evlerini kendilerine teslim edeceğim.

"GENÇLER SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HEDEFİM"

Aramızda çok sayıda genç var. Merhaba gençler, iyi misiniz? Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Bir; oy kullanma sözü veriyor musunuz? Söz mü? Sevgili gençler, söz mü? Benim de size sözüm var, sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. O hedefi gerçekleştireceğim. Gençler, ilk kez gidip sandıkta oy kullandığınızda dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Çünkü dünya siyasetini yazanlar şöyle yazacaklar. 'Türkiye'de otoriter bir yapı vardı, baskıcı bir yönetim vardı, gençler düşüncelerini özgürce açıklayamıyorlardı. Ama aynı gençler, demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirdiler.' Bu bizim gençliğimiz yani sizler açısından dünya siyaset tarihine bırakılacak en önemli armağandır. Bu armağana sahip çıkın.

"KÖY OKULLARINI GERİ AÇACAĞIZ"

Gençlerin başka bir sorunu var. İşsizlik tabi. Onu gayet iyi biliyorum. Size sözüm var. İşsizlik sorununu çözme konusunda. Bütün köy okullarını geri açacağız. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Torpili morpili olmayacak. KPSS'ye girecek, atamasını yapacağız. En büyük şikayetiniz mülakattı. Mülakatta eleniyordunuz, onu da kaldıracağız. Sanki beyefendi yeni iktidara geliyor, o da söz vermiş. 'Ben de kaldıracağım' diye. Kaldırsana, elinden tutan mı var. İlla benim söylemem mi gerekiyor? Kaldıracağız gençler.

"YATIRIMLAR NEREYE GİDİYOR GÖRECEKSİNİZ"

Size düşündüğünüzden daha imkanlar sağlayacağız. Göreceksiniz. En hızlı internet erişimine nasıl ulaşılıyor göreceksiniz onu da. Yatırımlar nereye gidiyor onu da göreceksiniz. İlk aracı aldığınızda ÖTV'nin olmadığı bir Türkiye'yi de göreceksiniz. Hepsini sağlayacağım.

"SÖKE SÖKE BEŞLİ ÇETELERDEN ALACAĞIM"

Emekliler… Size bir çift sözüm var. Sizler çalıştınız, alın teri döktünüz, sigorta primlerini ödediniz ve zamanı geldi emekli oldunuz. Normalde emekli olan birisinin insanca yaşaması lazım. Yani ay başını nasıl getireceğim diye her ay oturup hesap yapmaması lazım. Ta 2015'ten beri diyorum ki emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verin. Vermediler. Önce bin TL verdiler, şimdi 2 bin TL yaptılar. Size sözüm, önümüzde Kurban Bayramı var. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olduğumda emekliler bankaya gidip aylığınızı çektiğinizde 15 bin TL'yi orada göreceksiniz. Soruyorlar. Efendim sen nereden bulacaksınız parayı diye soruyorlar. Sen beşli çetelere, yandaşlara çalışırken para var, havuz medyasına çalışırken para var; emekliye gelince parayı nereden bulacaksın. Söke söke beşli çetelerden alacağım ve size vereceğim. Gıda mühendislerini biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Taşeron işçilerin sorunlarını biliyorum. Devlet, taşeron işçi çalıştırmaz. Bunu biliyorum.

"GENÇLERİN TÜRKİYE'DE ÜRETMESİ LAZIM"

Gençlere söz verdim. Daha telaffuz etmediğim çok şey var. Yani mühendis, sosyal hizmet uzmanları var. Bütün bunların tamamını çözeceğim. Çünkü işsizlik sorununun çözülmesi lazım. Gençlerin iş bulması, çalışması lazım. Gençlerin yurt dışında değil Türkiye'de üretmesi lazım. Alın teri dökmesi lazım, güzel bir evlilik yapması lazım. Annelerine, babalarına güzel torunlar vermeleri lazım. Bunların tamamını biliyorum.

"SİZLERİN VERGİLERİ BEŞLİ ÇETELERE GİDİYOR"

Genç arkadaşlarım; Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Türkiye'de her şey var aslında. Sizler ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. Musluğu açarken 4 çeşit vergi ödüyorsunuz. Elektrik düğmesine bastığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Bu vergilerin nereye gittiği, nasıl harcandığı belli değil. Beşli çetelere gidiyor, onlar da yurt dışına gönderiyorlar. Onların yurt dışına gönderdikleri paraları biliyorum. 418 milyar dolar, 20 yılda götürdükleri para. O paranın tamamını alacağım ve sizlere vereceğim.

"YİYE YİYE BİTİREMEDİLER, TÜRKİYE'Yİ TÜKETTİLER"

Sanıyorlar ki Bay Kemal bunların hepsini unutacak. Asla unutmayacağım. Söylüyorum, bir daha söylüyorum, Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Şimdi Allah aşkına, Cumhur İttifakı'ndaki genel başkanlardan birisi çıkıp biz kul hakkı yemeyiz ve kul hakkı yedirmeyiz diye bir şey söyleyebilir mi? Niye söyleyemiyor? O zaman ben bütün mütedeyyin kardeşlerime seslenmek isterim; kul hakkı yemek en büyük günahsa, en büyük günaha ortak olma kardeşim. Kul hakkı yiyenlere, giderken sandığa elini vicdanına koy ve oyunu ona göre kullan. Yeter artık, yiye yiye bitiremediler, Türkiye'yi tükettiler. Kim kul hakkı yediyse hesabını verecektir. Hiç endişe etmeyin.

"HER KADININ BANKA HESABINA DÜZENLİ PARA YATACAK"

Sevgili anneler, hanımlar; sizler mutfaktaki yangının hem tanıklarısınız hem en acı yaşayanlarsınız. Ben bunun farkındayım ve bilirim. Binlerce evde, milyonlarca evde doğru dürüst çorba bile olmaz. Çocuklarınızı okula gönderirken acaba beslenme çantasının içine neler koyayım diye düşünürsünüz. Ben bunun da farkındayım. Çocuğunun çantasına somun ekmeğinin yarısını kesip salça sürüp beslenme çantasına koyan anneleri de biliyorum. Büyük dramların yaşandığını da biliyorum. Sizler bu ülkenin büyümesi ve kalkınmasıyla beraber huzur içinde yaşamayı hak ediyorsunuz. Diyorlar ya sizlere 'Bay Kemal gelince sosyal yardımları kesecek.' Niye keseyim. Öyle yapmayacağım, tam tersini yapacağım. Her kadının bankada hesabı olacak ve onun durumuna göre en az asgari ücret kadar yoksul ailelerde hanımın banka hesabına düzenli para yatacak. İşçi, memur, emekli gibi gidecek parasını alacak, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak.

"EN BÜYÜK GÜVENCENİZ SOSYAL DEVLET OLACAK"

Bunlar ne yapıyorlar? Efendim fakir aileleri diziyorlar, ondan sonra yardımları yapıyorlar, televizyon kameralarını çağırıyorlar bakın biz yardım yapıyoruz diye. Bunun tam tersini yapacağım. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Dolayısıyla huzur içinde gideceksiniz, sizin en büyük güvenceniz sosyal devlet olacak. O yüzden diyorum, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi bütün anneler için inşa edeceğim. Bunun sözünü veriyorum sizlere.

"KAPANAN BELEDİYELER İÇİN REFERANDUM YAPACAĞIZ"

Kapanan belediyeler var malum. Kapanan belediyeler ne olacak diye referandum yapacağız. Halk istiyorsa açacağız. İstemiyorsa hiçbir sorunumuz yok. Ama kapanan adliye binaları var adaleti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Kapanan adliye binalarını yeniden açacağız. Vatandaş gidecek hakkını, hukukunu orada arayacak başka bir yerde değil.

"ADANA HAVAALANI'NI KAPATMAYACAĞIZ"

Havaalanı sorununuz var değil mi? Havaalanını kapatacağız diyorlar. Oy vereceksiniz; Bay Kemal gelecek Adana Havaalanı çalışmaya devam edecek. Hayır niye kapatıyorsunuz? Başka yerde de havaalanı yapabilirsiniz. Çünkü, burası büyük bir rant alanı olabilir. Birileri malı götürebilir. Bay Kemal bunu seyredecek. Hiç endişe etmeyin kapattırmayız orayı.

"İZİN VERİLMEYEN BÜTÜN YATIRIMLARIN İZNİ ALINACAK"

Zeydan Başkan metro yapmak istiyor onay alamıyor. Onların da nasıl olduğunu göreceksiniz. Ekrem Başkan, Mansur Başkan cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. O izin verilmeyen bütün yatırımların iznini alacak ve Adana'ya hizmet edecek."