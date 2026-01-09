Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni\'nde konuştu Açıklaması
09.01.2026 22:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kışın soğuğunda son derece kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışan, şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kışın soğuğunda son derece kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışan, şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında, şuurlu, eğitimli, vizyonlu, donanımlı, vatanına, bayrağına, devletine, milletine, tarihine, kimliğine, özüne aşkla bağlı, mazlum ve mağdurların yükünü omuzlayan, sonsuzun fethine çıkan gençlerin burada olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Rabb'im Üstadın dava sancağını yere düşürmeyen bu gençlikten razı olsun. Onların ayağına taş değdirmesin. Bizleri de bu gençlikle yol yürümeye, bu gençliğin önündeki engelleri bertaraf etmeye inşallah memur ve mezun eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Kısakürek'i en iyi anlayanların kuşkusuz sanatkarlar olduğunu belirten Erdoğan, "Onun edebi mirasını tevarüs edenler de edipler ve sanatçılar olacaktır. Bu bakımdan Necip Fazıl Ödülleri'ni ülkemizin kültür, sanat ve edebiyat hayatının canlanması, kalitenin ödüllendirilmesi adına kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Erdoğan, bu sene 8 ayrı kategoride 9 kıymetli isme ödüllerini tevcih ettiklerini kaydederek, şunları dile getirdi:

"Şiir Ödülü'müzü Celal Fedai'ye takdim ediyoruz. Şiirlerinin yanı sıra eleştiri ve poetika yazılarıyla edebiyatımızın kök metinlerinden güç alarak, geleneksel olanı dönüştüren, yerleşik kabulleri sorgulayıp dünyaya yeni ve etkileyici perspektifle bakan Celal Fedai kardeşimi tebrik ediyorum. Bu yılki Hikaye Roman Ödülü'müzün sahibi ise Tarık Tufan. Gündelik hayatın hüznünü, inceliğini, kırılganlığını eserlerine özenle taşıyarak bugünün nabzını tutan, özgün anlatım teknikleriyle kurguladığı romanları geniş ve nitelikli okur kitlesine ulaşan Tarık Tufan'ı yürekten kutluyorum."

Fikir araştırma ödülünün Peren Birsaygılı Mut'a tevdi edildiğini ifade eden Erdoğan, nabzı Filistin'le atan, Gazze'de soykırımı kalemiyle, kelamıyla kayıtlara geçiren Filistinli şairleri, yazarları Türk okuyucusuna tanıtarak sağlam ve sahici edebiyat köprülerinin kurulmasına vesile olan Mut'u emeklerinden ötürü tebrik etti.

"Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarında şehit edilen 71 binden fazla Filistinli'ye Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Mekanları cennet olsun inşallah. Kışın soğuğunda son derece kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışan, şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. O çadırların içerisinde kışta, yağmurda, çamurda 7'den 70'e o çocukların, annelerin halini ekranlarda izliyoruz değil mi? 'Konteyner gönderelim.' diyoruz. Birleşmiş Milletler'i devreye sokuyoruz, Batı'yı devreye sokuyoruz. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyor. Ayetikerimede Rabb'imiz buyuruyor: 'Hesapların üzerinde bir hesap var.' Bunun da vakti, saati inşallah gelecek."

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü bu sene iki genç kalem Merve Uygun ve Hasan Bozdaş'a verdiklerini bildiren Erdoğan, "Öykülerinde gerçeklik zemininden kopmadan, okura masalsı bir atmosfer sunan Merve Uygun'u ve şiirlerinde insanın madde olmayan kısmını adeta kanaviçe gibi işleyerek gönüllere dokuyan Hasan Bozdaş'ı kutluyor, edebiyat ve düşünce yolculuklarında her iki isme de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü de Ayşe Sevim'e verdiklerini aktararak, "Çocuklara ve gençlere edebiyatın göz hizasından bakan, didaktik olmayan bir dille hayallerden bahçeler kuran, değerlerimizi harf harf, kelime kelime evlatlarımıza aktaran Ayşe Sevim kardeşimi tebrik ediyorum." dedi.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nün bu yılki sahibinin Dia Al-Azzawi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Görsel sanatın modern imkanlarıyla, kendi coğrafyasının derin acılarını, renkli ayrıntılarını, Doğu'nun zengin birikiminden beslenerek anıtlaştıran Dia Al-Azzawi'yi canıgönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"Yarın her alanda daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyorum"

Erdoğan, Müzik Ödülü'nü de Bayram Bilge Tokel'e tevdi ettiklerini belirterek, "Biliyorsunuz Yahya Kemal, 'Musiki bizim romanımız.' demişti. Bu tespiti biraz daha özelleştiren Tanpınar ise 'Türküler bizim romanımızdır.' demişti. Milli varlığımızın, hislerimizin hayata bakışımızın hazinesi olan türküleri, gerek icrasıyla, gerek teorik yazılarıyla yaşayan ve yaşatan Bayram Bilge Tokel'i yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ise çizgileriyle konuşan, çizgileriyle anlatan, dünyaya çizgileriyle bakan Hasan Aycın'a verildiğini kaydeden Erdoğan, "Dünya standartlarını aşarak kendine özgü bir çizgi dili geliştiren, kalemini insani olan her değere, insanlığın vicdan sızısına adayan büyük usta Hasan Aycın'ı tebrik ediyorum. Hasan Aycın hocamızla birlikte Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen kültür, sanat ve edebiyat erbabımızı bir kez daha ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bir kez daha gördük ki Türkiye, dış politikada, savunma sanayiinde, ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi hamdolsun orada da yırtıp atıyor. Bu ülkede on yıllar boyunca ideolojik kabile üyeleri dışında kimseye nefes aldırmayanların, kendisini okumuş, aydınlanmış, ilerici görüp diğer herkesi cahillikle itham edenlerin devri, fikir hayatımızda da son buluyor. Batı'nın ülkemizdeki distribütörlerinin yerini artık ayakları bu topraklara basan, bu milletin değerlerinden beslenen, nitelikli eserleriyle kültür sanat hazinemizi zenginleştiren aydınlar, yazarlar, şairler, edipler alıyor. Bunu ülkemizin aydınlık geleceği adına çok önemsiyorum. Yarın her alanda daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyorum."

Necip Fazıl Kısakürek'in mahkemeye çıktığında, "Artık senden bıktık." diyen hakimlere verdiği cevabın enteresan olduğunu hatırlatan Erdoğan, "'Siz burada hakim, ben de burada yolcu olduğum sürece ben buraya daha çok uğrarım.' diyor. Üstat bu. Onun için de unutmayın, bizler bu yolda yolcu oldukça, birileri de hancı oldukça biz bu hana daha çok uğrarız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, Kısakürek'i bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle andı.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve ödüle layık görülenler konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ödüle layık görülen isimlere ödüllerini takdim etti.

Erdoğan'ın, ödül alanlar ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA

