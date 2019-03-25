Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öğrencilerden Dua Dolu Davet Mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öğrencilerden Dua Dolu Davet Mektubu

1 saat önce

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir Kur'an kursunun 9 öğrencisi, dualarla dolu mektup göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kurslarına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öğrencilerden Dua Dolu Davet Mektubu, System.String[]
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir Kur'an kursunun 9 öğrencisi, dualarla dolu mektup göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kurslarına davet etti.

Zehra, Melisa, Gizem, Medine, Esma, Beyzanur, Ravzanur, Ebrar ve Rüveyda adlı 9 Kur'an kursu öğrencisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak kurslarına ziyarette bulunmasını talep etti.

"Esselamu Aleyküm Tayyip Dedemiz" diye başlayan mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Türk milletimizi içinde bulunduğu bu bataklıktan yaptığın ve yapacağın iyilik ve hayırlar ile çıkardığın ve tüm Muhammed (S.A.V) ümmetine sahip çıktığın için binlerce kez teşekkür ederiz. Teheccüd namazlarımızın sonunda dualarımız hep seninle. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Bu dava hiçbir zaman son bulmasın, amin.

Hani derler ya cennet ehli az olurmuş. Biz de cennet bahçesinde dokuz talebeyiz. İnşallah bu mektubu okursun. Dokuzumuz da sizin ve hanımınızın kursa gelmesi için dualar ediyoruz. Hepimiz bu devlet, bu vatan için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten sizi dört gözle bekliyoruz. Bunun hürmetine size 50 hatim 156 Yasin-i Şerif hediye ediyoruz."

"İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Kur'an kursu öğrencilerinin mektubunu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Anadolu'dan tüm mazlum coğrafyalara kadar 7'den 70'e milyonların duasında. Güzel yürekli yavrularımızın gönderdiği içten mektup. 'Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Bu dava hiçbir zaman son bulmasın'... İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu!" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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