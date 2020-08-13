Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (6) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (6)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayışın, düzenlemenin, ideolojinin insani ve meşru olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (6), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayışın, düzenlemenin, ideolojinin insani ve meşru olmadığını söyledi.

Erdoğan, Mamak'ta 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında bugüne kadar 5,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığını, muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı kapsamında da bugüne kadar 1,1 milyar lira kaynak kullanıldığını bildirdi.

Erdoğan, doğum yardımı olarak da bugüne kadar 2,5 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kadınlar için yapılan hizmetlerin saymakla bitmediğini dile getiren Erdoğan, "Çünkü AK Parti, dedelerimiz kadar hatta onlardan daha fazla ninelerimizin partisidir. Çünkü biz şunu biliyoruz, cennet annelerin ayakları altındadır. Annelerimizin özellikle evlatlarına bağışladıkları imkanlar hiçbir zaman hiçbir şeyle mukayese edilemez. Annelerimizin, halalarımızın, teyzelerimizin bizlere verdikleri bir kenara atılamaz. Onun için halalarımızın, teyzelerimizin partisiyiz, bu böyle biline." dedi.

"AK Parti, delikanlılarımız kadar, hatta daha fazla genç kızlarımızın partisidir." ifadesini kullanan Erdoğan, gerektiğinde pozitif ayrımcılık yapmaktan çekinilmediğini, gelinen noktada kadınların elde ettiği kazanımları kimsenin inkar edemeyeceğini söyledi.

Erdoğan, bu toprakların kadın erkek hep birlikte vatan yapıldığına, devletin hep birlikte kurulduğuna, bayrağın da hep birlikte yükseltildiğine işaret etti.

En zor zamanlarda birlikte, omuz omuza verilerek ayakta kalındığını belirten Erdoğan, İstiklal Harbi'nde kadınların rolü ne ise 15 Temmuz'da da kadınların rolünün aynı olduğunu, Türk milletinin "aile erkil" bir millet olduğunu ifade etti.

"Kadınlar adına kınıyorum"

"Her ferdiyle milletimiz büyük bir aileyse, ayrı ayrı da her Türk ailesi milletimizin nüvesi olmanın yanında vatanımızın, devletimizin, bayrağımızın, geleceğimizin teminatıdır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir. AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla, 'yeşil sermaye' gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarları noktasında da kusura bakmasınlar, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kendilerini kınıyorum. Eğer AK Parti'nin Genel Başkanı, ülkemin Cumhurbaşkanı olarak kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de Rabb'imize hesabını veremeyiz."

Erdoğan, inançta ve değerlerde olmadığı halde zamanla toplumsal yapıya sirayet eden çarpık anlayışların ortadan kaldırılmasının da AK Parti'nin en önemli meselelerinden olduğunu, bu konuda herkesin kendi tarihine bakması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadını insan dahi saymayan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliye dönemlerini bildiklerini belirterek, medeniyetin menşeinde bunların lanetlendiğini, Hazreti Muhammed'in bunlara karşı mücadele ettiğini söyledi.

"Kadının mülk gibi görülmesi yanlıştır"

Bu konularda Türkiye'ye kimsenin söyleyecek sözünün olamayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gerek kadın gerek erkek, özgürlük her insan için kutsaldır. Hak olarak söylüyorum, hak her insan için kutsaldır. Emek her insan için kutsaldır. Bir zulüm, kime yapılırsa yapılsın zulümdür. Bir cinayet, işleyeni kim olursa olsun cinayettir. Bir şiddet, faili kim olursa olsun şiddettir. Acı söz, söyleyeni kim olursa olsun acı sözdür. Hakaret, yapanı kim olursa olsun hakarettir. İftira, müfterisi kim olursa olsun iftiradır. Kadının adeta mülk gibi görülmesi yanlıştır.

Gerekirse şiddetle yola getirilebileceğinin sanılması, 'ya benimsin ya kara toprağın' gibi hastalıklı zihniyetlere kurban edilmesi yanlıştır. Kadının, şerefli yaradılışına saygı duymayan her anlayış çarpıktır. Bu çerçevede tarihi adımlar attık. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına da meydanı bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin millet, ailenin de aile olmasını zedeleyecek anlayışlarla sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

"Kadınlarımızın onuruna yönelik saldırıya müsaade etmeyiz"

" PKK'nın dağa kaçırdığı kız çocukları konusunda tek kelime etmeyenlerin, bırakınız kadın meselesini, insana dair hiçbir konuda söz söyleme hakları olamaz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin onca anlı şanlı kadın derneğinden bir tepki açıklaması duydunuz mu? Her konuda ortaya çıkıp sokaklara dökülen, medyayı seferber eden, en yüksek perdeden bağıran, güya insan hakları savunucularından bir açıklama işittiniz mi? Hayır. Özellikle meslek örgütlerinden bu hususta dişe dokunur, açık, net, kesin ve tartışmasız bir tavır sergileyen oldu mu? Çünkü bu kesimler için zihinlerindeki ajandayı hayata geçirecek bir zemin bulabilmek her türlü insan hakkı mücadelesinden önemlidir. Bu tavırlarıyla kendi konumlarını kendileri belirliyorlar. Bu konumun tarifi de iki yüzlü, ideolojik saplantılı, milletinin değerleriyle barışamamış bir çizgidir.

Son dönemde özellikle yürütülen bazı tartışmalara artık bir nokta koymanın zamanının geldiğine inanıyorum. Maalesef yıllardır gerek kalemiyle, gerek aktivizmiyle bu millete hizmeti geçmiş kimi isimler, kendilerine asla yakıştıramadığımız, asla tasvip edemeyeceğimiz çirkin ifadelerle bu tartışmanın içinde yer almıştır. Biz her türlü fikre, her türlü eleştiriye, her türlü teklife, her türlü mücadeleye saygı gösteririz ama kadınlarımızın onuruna, haysiyetine, kişiliğine, iffetine yönelik en küçük saldırıya da müsaade etmeyiz. Adı, unvanı ne olursa olsun birilerinin, edebimizin el vermeyeceği ifadelerle AK Parti'li kadınları istiskal etmesine asla sessiz kalamayız. Yapılan bu saygısızlığın en kısa sürede telafi edileceğine, bir daha da tekerrür etmeyeceğine inanıyorum."

Aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi dünyamızda aile hassasiyetimizi kimsenin tartısına sunacak da değiliz. Twit atmak suretiyle benim kadın kollarımın başında olanlara 'istifasını vermelidir' veya 'istifa etmesi gerekir', size mi soracağız? Bizim partimizin kadın kolları kendi demokratik tercihlerini kongreden kongreye kullanır. Onun için de sizlerden icazet almaya ihtiyacımız yok." dedi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 21:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (6) - Son Dakika

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