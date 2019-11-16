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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir."
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