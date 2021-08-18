Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

Haber: ANKARA,