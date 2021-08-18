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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti

18.08.2021 19:22
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti, System.String[]

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

Haber:  ANKARA,


Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti - Son Dakika


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