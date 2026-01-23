Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

23.01.2026 19:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Dolmabahçe’de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç yer aldı.

