Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Gönlüm Rize'den Vazgeçmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Gönlüm Rize'den Vazgeçmez"

32 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. -1-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:14 Kaynak: AA

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