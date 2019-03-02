Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Gönlüm Rize'den Vazgeçmez"
32 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi...
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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