Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, Kurduğu Devletlerin Geçmişi 2 Bin 200 Yılı Aşan Büyük Bir Milletiz"
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması" programına katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması" programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:39 Kaynak: AA
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