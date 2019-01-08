Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Meşrebi ve Duruşu Belli Olan Cumhurbaşkanını Bira İçmeye, Mozart...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Meşrebi ve Duruşu Belli Olan Cumhurbaşkanını Bira İçmeye, Mozart...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Mozart, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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