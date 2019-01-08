Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Meşrebi ve Duruşu Belli Olan Cumhurbaşkanını Bira İçmeye, Mozart...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. "
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:28 Kaynak: AA
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