Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler
Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor