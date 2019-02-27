Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno
Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:28 Kaynak: AA

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