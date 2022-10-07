Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın

07.10.2022 14:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü tartışmalarına ilişkin olarak, "Bundan sonra artık benim milletim çok daha özgür bir hayatın tadını yaşayacak." ifadesine yer vermesine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt geldi. Erdoğan'a Twitter'dan tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için konuyu alakasız yerlere taşıdın. Sen kim, "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'daki zirve dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yönelik olarak çağrıda bulunduğu anayasa değişikliği konusunda yöneltilen, "Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemde sizin adım atmayı planladığınız konularla ilgili önceden çeşitli sosyal medya mesajlarıyla ön almaya çalıştı. Bu konuda da sizin hem başörtüsü hem aileyle ilgili düzenleme yapma kararınız eğer önceden varsa, bu karar ona ulaşmış olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Başörtüsüyle alakalı herhangi bir şey yoktu. Niye? Çünkü bizim böyle bir problemimiz yoktu. Çözmüşüz bunu. Şimdi biz bunu çözdüğümüze göre bu bizim gündemimizde niye olsun. Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini. Artık Allah'ın izniyle Sayın Kılıçdaroğlu gibileri bu ülkenin başına gelemeyeceğine göre bu millet bunları derdest etti, bitti. Bundan sonra artık benim milletim çok daha özgür bir hayatın tadını yaşayacak."

KILIÇDAROĞLU: BURADAN GENÇ MUHAFAZAKAR KADINLARA SESLENİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecinin yönelttiği soruya verdiği yanıta ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın. Buradan genç muhafazakâr kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim.

"BENİ ELEŞTİRENLERE GELECEK OLURSAM, BUNU TABİİ Kİ BEKLİYORDUM"

"Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz" dedik. Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak. Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz.

"BEN SİYASİ İKBAL DÜŞÜNECEK DEĞİLİM"

"Benimle misiniz" diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz. Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim."

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın LGBT çıkışına ilk tepki: Başörtülü kadınları rehin tutmak için konuyu alakasız yerlere taşıdın
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın LGBT çıkışına ilk tepki: Başörtülü kadınları rehin tutmak için konuyu alakasız yerlere taşıdın
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın LGBT çıkışına ilk tepki: Başörtülü kadınları rehin tutmak için konuyu alakasız yerlere taşıdın
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT, Güncel, Son Dakika

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