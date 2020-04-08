Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:15 Kaynak: İHA
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