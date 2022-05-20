Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ne ilişkin paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ne ilişkin paylaşımı

20.05.2022 22:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ne ilişkin paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Darülacezemizin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım Sosyal Hizmet Şehri Projesi'nin temelini attık. Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havraya kadar tüm birimleriyle bu proje, Darülacezenin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır.

YORUMLAR
500
Erdoğan, 'Proje 36 ayda bitecek' diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu Erdoğan, 'Proje 36 ayda bitecek' diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu: (3)
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Darülaceze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ne ilişkin paylaşımı - Son Dakika


Son Dakika
22:45 ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
22:41 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:31 Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:55:11. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ne ilişkin paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement