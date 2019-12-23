Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birileri 'Yapamazsınız', 'Yaptırmayız' diyorlar. Müteahhitlere tehdit savuruyorlar. 'Biz iktidara geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz' diyorlar. Yahu sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili süren tartışmaya da değindi.


"iktidara geldiğimizde iptal ederiz' diyorlar, yahu sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki"


Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdiden Kanal İstanbul ile ilgili birileri 'yapamazsınız' diyorlar. 'Yaptırmayız' diyorlar. Müteahhitlere tehdit savuruyorlar. 'Sakın ha, bu ihalelere katılmayın. Eğer katılacak olursanız biz iktidara geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz' diyorlar. Yahu sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Bunlar gezici değil mi? Biz ise kısa süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Soruyorsun bir boğazımız var İstanbul boğazı, siz İndependent olayını unutuyor musunuz. O tanker 7 ay yanarken hiç sordunuz mu acaba neden böyle oldu. Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri bunları görmüyor musunuz. Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir hiç düşündünüz mü? İnanın böyle bir dertleri yok. Kanal İstanbul ile onlara bunu anlatacağız. Bunlara sorsan zaten Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı, üçüncü köprü de olmazdı. Yaptık mı yaptık. 3.5 Saatte İstanbul'dan İzmir'e gidiyor muyuz. Gidiyoruz, senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz. Biz 'at denize balık bilmezse halik bilir' diyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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