Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

07.10.2022 11:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi nedeniyle bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi nedeniyle bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Nikol Paşinyan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü - Son Dakika
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