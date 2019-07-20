Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Binbaşı Akkuş'un eşine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bitlis
'te terör örgütü PKK
tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş
'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a Allah'tan rahmet, tüm aile üyelerine baş sağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehidin kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini de vurguladığı öğrenildi. - ANKARA
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